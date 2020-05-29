2019-2020 FOX61 Student News Nominees

HARTFORD, Conn — These students are eligible for awards from $1,000 to $2,500 depending on the category. Winners will be announced on June 10, 2020.
Good luck to all the nominees!
Hard News
Nominees:
- Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd
- Bailey Wilson
- Olivia Polkowski
- Nick Lynch, Brian Beirne
- Jennifer Black Hailey Madramootoo
Governors Prevention Partnership Award
- Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd
- Bailey Wilson
- Sarah Gionfriddo, Julia Lombardo, Olivia Sobota
- Olivia Polkowski
- Jennifer Black Hailey Madramootoo
BIG Y Locally Grown Award
Nominees:
- Meghan Gorman, Eden Van Waveren, Marly Ackley
- Sam Stein, Joe Sandora
- Nick Lynch, Brian Beirne
- Claire Halasi-Kun
- Louise Doiron, Alyiah Collli
CHESLA Award
Nominees
- Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd
- Bailey Wilson
- Meghan Gorman, Eden Van Waveren, Marly Ackley
- Claire Halasi-kun Lauren Knowles
- Olivia Polkowski
Community Events
Nominees:
- Kaylynne Yorkhill
- Kely Maloney, Annabelle Watson, Meredith Keyt Samuel Mushinski
- Claire Halasi-Kun, Lauren Knowles
- Sam Stein, Joe Sandora
- Emily Kowalski Paolo Messina Sabrina Pereira
Feature award
Nominees
- Sarah Gionfriddo, Julia Lombardo, Olivia Sobota
- Sam Stein, Joe Sandora
- Padin Larkins, Ethan Oko, Joe Vostinak, Marissa Manzo, Brynn Roscoe
- Claire Halasi-Kun Lauren Knowles
- Louise Doiron, Alyiah Collli
CHET Financial Literacy
Nominees
- Vanessa Stolstajner Rebecca Calafiore
- Joe Vostinek, Ethan Oko, Paden Larkins Marissa Manzo, Brynn Roscoe Daniela Berry