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FOX 61 | Connecticut breaking news, weather, traffic, sports and social media

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2019-2020 FOX61 Student News Nominees

Check out these talented students

HARTFORD, Conn — These students are eligible for awards from $1,000 to $2,500 depending on the category. Winners will be announced on June 10, 2020.

Good luck to all the nominees!

Hard News

Nominees:

An Historic Journey: Kennedy High School

  • Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd

Backpack Burden: Cromwell High School

  • Bailey Wilson

Over Scheduling: Cromwell High School

  • Olivia Polkowski

Plastic Bag Law:  Daniel Hand High School

  • Nick Lynch, Brian Beirne

Save a Life Tour “STEERS”  Bristol Eastern High School

  • Jennifer Black Hailey Madramootoo

Governors Prevention Partnership Award

Nominees:
An Historic Journey: Kennedy High School

  • Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd

Backpack Burden: Cromwell High School

  • Bailey Wilson

Broadway Cafe Cart: William J. Johnston Middle School

  • Sarah Gionfriddo, Julia Lombardo, Olivia Sobota

Over Scheduling: Cromwell High School

  • Olivia Polkowski

Save a Life Tour “STEERS”  Bristol Eastern High School

  • Jennifer Black Hailey Madramootoo

BIG Y Locally Grown Award

Nominees:

Educational Center for the Arts: Jonathan Law

  • Meghan Gorman, Eden Van Waveren, Marly Ackley

Madison Arts Barn Daniel Hand High School

  • Sam Stein, Joe Sandora

Plastic Bag Law, Daniel Hand High School

  • Nick Lynch, Brian Beirne

Second Chance Ranch, Suffield Middle School

  • Claire Halasi-Kun

Telegraph Vinyl, NFA

  • Louise Doiron, Alyiah Collli

CHESLA Award

Nominees

An Historic Journey: Kennedy High School

  • Janyla Weaver, Lydia Vegara, Chevelle Shepherd

Backpack Burden: Cromwell High School

  • Bailey Wilson

Educational Center for the Arts: Jonathan Law

  • Meghan Gorman, Eden Van Waveren, Marly Ackley

Kent Memorial Library: Suffield Middle School

  • Claire Halasi-kun  Lauren Knowles

Over Scheduling: Cromwell High School

  • Olivia Polkowski


Community Events

Nominees:

Basketball Tournament Strives to "Make it Different": Bristol Eastern High School

  • Kaylynne Yorkhill

Hartford Winterfest: Manchester High School

  • Kely Maloney, Annabelle Watson, Meredith Keyt Samuel Mushinski

Kent Memorial Library: Suffield Middle School

  • Claire Halasi-Kun,  Lauren Knowles

Madison Arts Barn: Daniel Hand High School

  • Sam Stein, Joe Sandora

Zombie Run: Cromwell Middle School

  • Emily Kowalski Paolo Messina Sabrina Pereira


Feature award

Nominees

Broadway Cafe Cart: William J. Johnston Middle School

  • Sarah Gionfriddo, Julia Lombardo, Olivia Sobota

Madison Arts Barn Daniel Hand High School

  • Sam Stein, Joe Sandora

Shelton Dog Park Shelton Intermediate School

  • Padin Larkins, Ethan Oko, Joe Vostinak, Marissa Manzo, Brynn Roscoe

Suffield Oscar Winner: Suffield Middle School

  • Claire Halasi-Kun  Lauren Knowles

Telegraph Vinyl, NFA

  • Louise Doiron, Alyiah Collli


CHET Financial Literacy

Nominees

Got College Making The Choice: Cromwell High School

  • Vanessa Stolstajner Rebecca Calafiore

SIS Business Class: Shelton Intermediate School

  • Joe Vostinek, Ethan Oko, Paden Larkins Marissa Manzo, Brynn Roscoe Daniela Berry